شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصطحب نظيره الروسى فى جولة سياحية بمجمع الأديان بعد توقيع بروتوكول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع السيد أوليج ماتيتسين، وزير الشباب والرياضة الروسى، الذى يزور القاهرة الفترة الحالية برفقة مجموعة من قيادات وزارته، وذلك بحضور السفير جورجيو بورسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد ركيزة تنطلق منه خلال الفترة المقبلة العديد من المشروعات ومجالات التعاون المشترك فى المجالات الرياضية والشبابية بين البلدين.

وقال وزير الشباب والرياضة - فى كلمته: "لاشك أن اجتماعنا اليوم يمثل واحدا من الحلقات المترابطة والهامة التى جسدت على مدار سنوات عديدة مضت ولا يزال هذا التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين مصر وروسيا فى شتى المجالات.

واصطحب الدكتور أشرف صبحى، نظيره الروسى فى جولة سياحية بمجمع الأديان ضمت زيارة الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبى سرجة، فى إطار تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وأبرز المقاصد السياحية والأثرية التى تمتاز بها مصر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الروسى ومرافقوه عن سعادتهم البالغة بالتواجد بالقاهرة، وزيارة مجمع الأديان وما تمثله من فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بتلك المنطقة التاريخية.

وقدم وزير الرياضة الروسى الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى لحرصه على التوسع فى أطر التعاون المشترك مع وزارة الرياضة الروسية، وحسن الاستضافة والاستقبال للوفد الروسى بالقاهرة، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين.