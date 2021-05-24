شباب الوفد المصرى يبهرون الحضور الروسي بفقرة "مصر تتحدث عن نفسها"

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القاهرة - سامية سيد - حدد الشباب المصرى والروسى خارطة الطريق لبرامج التعاون الشبابية بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات ختام المنتدى الشبابى الروسى المصرى الأول، والذى تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2021.

ووضع الشباب المصرى تصورا للبرامج الشبابية التى يمكن التعاون من خلالها بين البلدين، والتى تسهم فى تبادل الخبرات بين مصر وروسيا وتنمية التعاون بين البلدين من خلال الشباب، وذلك تحقيقا لأهداف عام التبادل الإنسانى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس فلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية .

وجاءت مجالات ريادة الأعمال، والعمل التطوعى، والصناعات الإبداعية، والدبلوماسية الشبابية أحد الأضلاع الأربعة الأساسية فى خارطة الطريق بين شباب البلدين.

كما شهد الحفل الختامى تسليم الشهادات على المشاركين وإلقاء عدد من الكلمات من الحضور، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية تراثية من الجانب الروسى وفقرة من الشباب المصرى بعنوان "مصر تتحدث عن نفسها" عن أهم الرموز المصرية والتى أبهرت الحضور.

حضر فعاليات الختام، السيد دامير فتاحوڤ- وزير شئون الشباب بجمهورية تترستان بروسيا الاتحادية، الدكتور عبد الله الباطش - رئيس الوفد نائبا عن وزير الشباب والرياضة، رضا صالح - مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الانسانى المصرى الروسي، سكرتير أول محمد الابرق من السفارة المصرية بموسكو، والدكتور سامى عمار - مسئول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة، ڤاليريا شيرنوجورودوڤا- رئيس القسم الدولى بإدارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب ديلبار ساديكوڤا- رئيس أكاديمية الدبلوماسية الشبابية، ومدير مركز تنمية السياحة، بالإضافة إلى شباب الوفد المصرى والروسى المشارك فى المنتدى.