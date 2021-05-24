شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 23 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 5 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة بعثة بيراميدز للقاهرة بعد تأهله للدور قبل النهائى للكونفدرالية بعد إقصاء أنيمبا النيجيرى من دور الثمانية، بالإضافة لاستلام اللجنة الجديدة مقاليد الأمور فى الزمالك.

حسام البدري يجتمع مع معاونيه لوضع تصورات المرحلة المقبلة واحتياجات المنتخب

عقد اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وتم بعده عرض تصورات المرحلة المقبلة واحتياجات المنتخب على المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعتمادها وتيسير كافة الإجراءات المطلوبة.

اتحاد الكرة رداً على الأهلى: مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع سليمة

رد اتحاد الكرة على النادي الأهلي، بعدما تقدم الأخير بشكوى ضد مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش فى الجولة 23 من الدوري الممتاز. وقال اتحاد الكرة فى خطابه، إن ما ورد فى شكوى الأهلي من نصوص ولوائح يتعلق بمسابقات الناشئين والمراحل السنية وبطولات الجمهورية.

بعثة بيراميدز تصل مطار بورت هاركوت فى نيجيريا استعدادا للعودة إلى القاهرة

تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمغادرة نيجيريا والعودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، بعد حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تضاؤل فرص عمرو جمال فى العودة للأهلي الموسم المقبل

تضاءلت فرص عمرو جمال مهاجم الأهلى والمعار إلى طلائع الجيش فى العودة لصفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، رغم تألق اللاعب مع فريقه فى الموسم الحالي، فى ظل تغير الحسابات بشأن موقف المهاجمين المستمرين والراحلين عن صفوف الأهلى فى الصيف المقبل .

حسين السمرى: كرة القدم أولوية بالزمالك.. واللجنة السابقة بذلت جهودا كبيرة

كشف حسين السمرى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن كرة القدم لها أولوية أولى فى حسابات اللجنة الحالية، مؤكدا أن الزمالك هو كرة القدم فى الأساس، مع عدم نسيان باقى الألعاب.

منتخب الشاطئية يخسر من موزمبيق 7-5 فى افتتاح أمم أفريقيا بالسنغال

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام موزمبيق بنتيجة 7/5 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أمّم أفريقيا بالسنغال. ويلتقي منتخب مصر فى الجولة الثانية منتخب سيشل يوم 25 مايو الجارى.

عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الإسماعيلى والمقاصة غداً

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الأسبوع الـ 24 ببطولة الدوري الممتاز إلى كل من عبد العزيز السيد حكم ساحة، وهاني خيري حكم مساعدا أول، وعماد العقاد مساعدا ثانيا، ومحمد الجرايحي حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.