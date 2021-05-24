شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نصف النهائي.. الترجي أكثر الفرق هزيمة من الأهلي في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الفريقين على حساب صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

تغلب الأهلي على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين، بينما فاز الترجي على بطل الجزائر بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المباراتين 2 / 2.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 يونيو المقبل بتونس، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 25 و26 من الشهر المقبل على استاد القاهرة.

ويعد الترجي التونسي أكثر الفرق التي حقق الأهلي الفوز عليها في بطولة إفريقيا، حيث أسقط النسور الحمر باب سويقة 6 مرات من قبل، ويتساوى معه الزمالك الذي تلقى نفس عدد مرات الهزيمة من الأهلي في البطولات القارىة.

ويمتلك الأهلي تاريخا طويلا من المواجهات مع الأندية التونسية، خاصة الترجى، وسبق أن تواجه الفريقان 16 مرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فاز الأهلى خلالها فى ست مباريات (بما فى ذلك ثلاث مرات فى تونس)، وفاز الترجى فى 4 مواجهات، فى حين فرض التعادل نفسه فى ست لقاءات.

المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين كانت فى نهائى أبطال أفريقيا موسم 2018، وفاز الأهلى فى الذهاب 3/1 بمصر قبل أن يخسر فى الإياب بنتيجة 3/0 ويخسر معها لقب البطولة.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي مرة واحدة في نسخة 2012 قبل أن يخسر اللقب ضد الترجي في نسخة 2018، ويسعى لرد اعتباره في نصف نهائي النسخة الحالية.