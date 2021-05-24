شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسقطون الزمالك بالطائرة والسلة في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشباب 17 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي في تحقيق فوز مهم على حساب نظيره فريق الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة على صالة نادي المقاولون العرب، وقدم خلالها الفريق عرضا قويا، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وظهر لاعبو الأهلي بمستوى مميز للغاية خلال المباراة التي كانت قوية من جانب الفريقين، فيما التزم اللاعبون بتعليمات الجهاز الفني، ليحقق الفريق فوزا مهما في مشوار البطولة.

كما حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة 16 سنة فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة الشرقية للدخان، وشهدت أداء قويا من جانب لاعبي الأهلي وسيطرة على مجريات اللعب.

وقدم اللاعبون عرضا قويا بفضل الرميات الثلاثية وسرعة تنفيذ الهجمات وتنظيم الخطوط، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 87-60.

وأثنى الجهاز الفني على ما قدمه اللاعبون خلال المباراة من جهد بدني والتزام خططي أسهم في تفوق الفريق وتحقيق الهدف.