شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اجتماع لجنة الزمالك بعد 5 ساعات.. ولبيب يؤكد: كان عبارة عن استلام وتسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الذي عُقد اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، وذلك بعد خمس ساعات متواصلة، شهد التنسيق مع اللجنة السابقة في بعض الملفات.

وكشف حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة، أن أول اجتماع كان عبارة عن استلام وتسليم بين اللجنتين، موضحا أنه ستكون هناك جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، لتوزيع الملفات وتقسيم الأدوار على أعضاء اللجنة.

وأوضح لبيب أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن رغم دراسة بعض الملفات وعدم دراسة ملفات أخرى، مؤكدا أن معظم المجلس سيكون متواجدا في مباراة المصري غدا.

من جهته، قال حسين السيد، عضو اللجنة، إنه لم يتم تكليف أحد بملفات في اجتماع اليوم، قائلا: "كنا بنجمع الملفات وكل خيوط النادي، لأن الملفات كتير ولم نتخذ أي قرار، ولم نستقر على ملف المشرف على الكرة".

وأضاف: "زيارة إبراهيم عبد الله كانت لتقديم التهنئة للمجلس الجديد؛ لأنه لم يكن موجودا في جلسة الوزير".