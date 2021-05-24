شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تستهل مشوارها في بطولة رولان جاروس للتنس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ ميار شريف، نجمة التنس المصرية، مشوارها في منافسات بطولة رولان جاروس للتنس، إحدى البطولات الكبرى في اللعبة، غدا الأحد، عندما تواجه البولندية شاولينسكا.

وانتهت قرعة البطولة مساء الأحد، وأسفرت عن مواجهة شريف للاعبة البولندية شاولينسكا المصنفة 222 عالميا، وتقدم الفتاة الذهبية مستويات قوية وتشرف التنس المصري في مختلف المحافل الدولية.

واستطاعت ميار شريف في شهور قليلة أن تضع نفسها في مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا في الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر في أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التي سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت في فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى، وتخطت الأدوار التمهيدية وشاركت بالفعل في النهائيات، وهو إنجاز غير مسبوق للاعبة مصرية أن تصل لهذه الأدوار من واحدة من أهم البطولات العالمية.

ميار شريف، فجر مصري بدأ في البزوغ، علينا دعمه لنهاية المشوار، فميار لن تكون الأخيرة، ولكنها الانطلاقة الحقيقية لوضع مصر بين الدول الكبار في هذه اللعبة العريقة التي تمتد لقرابة 150 عاما، صحيح أن مصر دولة كبيرة في هذه اللعبة، ولكن ليس على المستوى الدولى والبطولات الكبرى والعالمية، ولكن يحسب لميار وجيلها أنهم يتطلعون لطموحات كانت في يوم من الأيام مجرد دربا من دروب الخيال، فأيام قليلة تفصلنا عن "رولان جاروس" أو فرنسا المفتوحة التي تشارك ميار في أدوارها التمهيدية، وبداخلى أمل أن تصل إلى أدوار أبعد من التي وصلتها في النسخة الماضية.

ووصلت البطلة المصرية ميار شريف، لاعبة التنس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة رولان جاروس، أحد البطولات الكبرى - جراند سلام - في لعبة التنس.

ونشرت ميار شريف، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، صورة من وصولها إلى باريس، وعلقت: الوصول لپاريس للمشاركة في الأدوار التمهيدية لرولان جاروس، إحدى بطولات التنس العظمي، منتظرة دعمكم جميعا.