شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة الرباط الصليبي للأوغندي كيامبادي لاعب الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت العملية الجراحية التي خضع لها الأوغندى آلان كيامبادى، لاعب فريق الجونة، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة مؤخرا.

وغاب كيامبادي عن المشاركة مع فريق الجونة خلال بعض مباريات الدوري الممتاز؛ بسبب الإصابة، قبل أن يتعافى مؤخرا.

آلان كيامبادى، أحد لاعبي منتخب أوغندا، في المعسكر الأخير مارس الماضي التي خاض خلالها منتخب بلاده مواجهتي بوركينا فاسو ومالاوي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتهما في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من مارس الجاري.

كان نادي الجونة، قد أعلن ظهر اليوم، خضوع آلان كيامبادي لعملية الرباط الصليبي، والتي تعرض إليها بعد مشاركته في مواجهة أسوان ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الجونة لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.