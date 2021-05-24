شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجري تعديلات على الجولات من 26 حتى 28 في الدوري.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعا مطولا مع كل من: حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وشوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وتم الاطلاع على برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس الجبلاية في ضوء ذلك، بالإضافة إلى الاطمئنان لتأهل ناديي الأهلي وبيراميدز للدور قبل النهائي لبطولتي الأندية الأفريقية أبطال الدوري والكونفدرالية، عددا من التعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات من 26 وحتى 28 على النحو التالي:-



جدول الترتيب



جدول الترتيب 2

كان الأهلى قد نجح فى عبور عقبة صن داونز فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا بالقاهرة بهدفين نظيفين، ثم التعادل فى لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لمثله ليتأهل لنصف نهائى البطولة، بينما تأهل بيراميدز لنفس الدور فى الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه على إنيمبا النيجيرى.