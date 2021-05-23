للمرة الـ17 في تاريخه.. الهلال بطلا للدوري السعودي

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

تُوج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثانية على التوالي، عقب الفوز على التعاون في الجولة الـ29 من المسابقة.



ونجح الهلال في الفوز على مضيفه التعاون بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ليحافظ زملاؤه على النتيجة حتى نهاية المباراة.

بهذا الفوز، ضمن الهلال الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام الشباب صاحب المركز الثاني.

الشباب من جهته نجح في الفوز على مضيفه الفيصلي بنتيجة 5-1، في نفس الجولة، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم فوز الشباب، إلا أن الهلال ضمن الحصول على لقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه، والسادسة في عهد الاحتراف، بعدما ظل الفارق 4 نقاط قبل جولة من النهاية.

ويبقى الهلال أكثر الفرق حصولا على لقب الدوري السعودي للمحترفين في 17 مناسبة، يليه النصر الذي حصل على اللقب 9 مرات، ثم الاتحاد بـ8 ألقاب، والشباب بـ6 بطولات.