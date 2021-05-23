شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المقاصة بعد تأكد جاهزية فوافب لمواجهة الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الاول بنادي مصر المقاصة، بقيادة محمد عظيمة المدير الفنى للفريق، بعدما أكد الجهاز الطبي للفريق جاهزية نجم الفريق المدغشقري باولن فوفي لمواجهة الاسماعيلي، المقرر لها غدا الاثنين، على أرض ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

وذلك بعدما اشتكي من شد بسيط في العضلة الضامة، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي يسعي الفريق الفيومي، لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها، واستعادة نغمة الانتصارات في إطار الرغبه نحو الزحف للمربع الذهبي.

ويعتبر باولن فوفي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى للفريق منذ أن تولى مهمه القيادة الفنية للفريق.