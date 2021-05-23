أحمد سامي يحسم مصير رفيق كابو مع سموحة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يحسم مصير رفيق كابو مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مصير التونسي رفيق كابو، جناح الفريق والمعار نادي وادي دجلة حتى نهاية الموسم الجاري، بشأن استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة من عدمه.
رفيق كابو، انتقل لصفوف سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق وادي دجلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي سموحة، ينتظرون معرفة القرار النهائي لأحمد سامي بشأن رفيق كابو، للتعاقد معه بشكل نهائي من نادي وادي دجلة في نهاية الموسم الجاري من عدمه، وذلك بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق هذا الموسم.
يُذكر أن كابو لعب مع سموحة هذا الموسم ١٧ مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.