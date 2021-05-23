شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يحسم مصير رفيق كابو مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مصير التونسي رفيق كابو، جناح الفريق والمعار نادي وادي دجلة حتى نهاية الموسم الجاري، بشأن استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة من عدمه.

رفيق كابو، انتقل لصفوف سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق وادي دجلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي سموحة، ينتظرون معرفة القرار النهائي لأحمد سامي بشأن رفيق كابو، للتعاقد معه بشكل نهائي من نادي وادي دجلة في نهاية الموسم الجاري من عدمه، وذلك بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

يُذكر أن كابو لعب مع سموحة هذا الموسم ١٧ مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.