شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة الإسماعيلى والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، برئاسة وجيه احمد، إسناد مهمه القيادة التحكيمية لمباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة، المقرر لها مساء غدا الاثنين، على أرض ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز إلى عبدالعزيز السيد حكم ساحة، وهاني خيري حكم مساعدا أول، وعماد العقاد مساعدا ثانيا، ومحمد الجرايحي حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

وتأتى مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز، واختتم الفريق تدريباته اليوم، ثم أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة المباراة التي تستعد لمواجهة الفريق الفيومي، تحت قيادة محمد عظيمة، المدير الفني لمصر المقاصة، الذي تولى المهمة خلفًا لايهاب جلال.