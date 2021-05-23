شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضع لائحة خاصة للتواجد في المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال، مع مجلس إدارة النادي، برئاسة ابراهيم عثمان، على وضع لائحه خاصة للاعبين في حال التواجد في نهاية المسابقة في المربع الذهبي والعودة من جديد للمشاركة في البطولة الأفريقية، والتى ابتعد عنها ابناء قلعة الدراويش منذ سنوات طويلة بسبب سوء النتائج وعدم الاستقرار الإدارى والفني.

ويسعي الجهاز الفنى للدراويش لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز، كما عقد الجهاز الفنى للفريق جلسه مطولة مع اللاعبين خلاال الساعات الماضية للتاكيد على أهمية مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الاثنين، في بطولة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الفني أنه لابد من ضرورة حصد الثلاث نقاط وتعويض الهزيمة أمام المقاولون العرب والتى من شأنها عرقلت مسيرة الفريق نحو احتلال مراكز متقدمة في جدول المسابقة.