شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة الحسم لتجديد عقد علي معلول عقب السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة مع على معلول، لاعب الفريق، عقب مباراة السوبر الأفريقي، لحسم تجديد التعاقد مع القلعة الحمراء، بعدما رحب اللاعب في وقت سابق بالاستمرار مع الفريق، ولكنه تلقي عرضا من أحد الأندية الخليجية، بمقابل مادي مغري.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب على استعداد في البقاء مع الفريق، ولكنه طلب أن يتم تقديره مادياً وتعويضه عن العرض الخارجي، ومن المنتظر ان يعرض مسؤولى النادي على النجم التونسي، 15 مليون جنيه في الموسم على ان تزيد بقيمه 10% مع كل موسم.

وفى هذا الشأن، تسعي لجنه التعاقدات بالنادي لإنهاء ملف تجديد التعاقد مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ووفقًا للسياسية التي تتبعها لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، هي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وفقًا لتعليمات من بيتسو موسمياني، المدير الفني، والذي يعتمد على عمرو السولية، بشكل أساسي منذ أن تولى مهمه القيادة الفنية للقلعة الحمراء.