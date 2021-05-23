شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافآت إجادة للاعبين عقب التأهل لنصف النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة، محمود الخطيب، صرف مكافآت إجادة فورية، للاعبي الفريق الكروي الأول، عقب التأهل للدور قبل النهائي، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما اطاح بصن داونز بطل جنوب افريقيا، بنتيجة 3/1 ذهاباً وإياباً، حيث نجح أبناء بيتسو موسميانى، المدير الفني للفريق، في التعادل امام بطل جنوب أفريقيا، بهدف لكل فريق في المباراة، التي أقيمت عصر أمس السبت، في بريتوريا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، ليواجه الأهلي نظيرة الترجي التونسي، في قبل النهائي الأفريقي، بعدما تغلب بطل تونس على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.

وقرر محمود الخطيب رئيس بعثه الفريق في جنوب أفريقيا، بالاتفاق مع الجهاز الفني، صرف مكافآت لتحفيز اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الأفريقي، التي يستعد الفريق لخوضها يوم الجمعه المقبل، أمام نهضة بركان المغربي، على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.