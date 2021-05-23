شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس الاستغناء عن إكرامي في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو نادي بيراميدز الاستغناء عن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول، بسبب سوء مستواه الذي ظهر به في المباريات المحلية والأفريقية خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة بيراميدز وجهت اللوم إلى كل من ممدوح عيد، المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات، بسبب إصرارهم على ضم إكرامي في بداية الموسم ومشاركته أساسيًا في اللقاءات رغم إجادة المهدي سليمان حارس الفريق خلال الموسم الماضي.