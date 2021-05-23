شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تكشف عن مفاجأة بوفون مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون نجم يوفنتوس الإيطالي دخل في محادثات مع ريال مدريد، من أجل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو، بدءً من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن انتقال بوفون إلى ريال مدريد مرتبط بمستقبل الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي يرغب في الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حلم بوفون في التتويج بدوري أبطال أوروبا قبل اعتزاله هو ما قد يدفعه للرحيل إلى ريال مدريد والجلوس بديلًا لتيبو كورتوا.

وأعلن بوفون رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه سيستمر في اللعب حال تلقيه عرضًا مناسبًا.