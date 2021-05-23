شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: «أبرمت صفقة تاريخية للزمالك.. وولادي مينفعش يكونوا أهلاوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه لم يحسم حتى الآن موقفه، بشأن خوض انتخابات الجبلاية المقبلة أو انتخابات نادي الزمالك.

وقال خالد لطيف، في تصريحات تلفزيونية: «لم أحسم حتى الأن قراري النهائي بشأن خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة أو الزمالك»، مضيفًا :«القرار صعب للغاية، لأنني لا أستطيع التأخر عن نادي الزمالك، كما أنه يجب أن يكون هناك ممثل للنادي الأبيض في اتحاد الكرة».

وأشار: «تجربتي في مجلس إدارة الزمالك، خلال السنوات، كانت ناجحة، واستفدت منها كثيرًا»، مضيفًا :«نجحت في إبرام صفقة تاريخية للزمالك وهى إقناع حسام حسن، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسم آخر بدون شقيقه إبراهيم».

وأضاف: «حسام حسن، وافق على لعب للزمالك لمدة موسم واحد بدون إبراهيم، وجدد على بياض»، مضيفًا : «الصفقة لم تكتمل في ذلك الوقت، حيث رحل مجلس الإدارة وقرر العميد، عدم الاستمرار مع القلعة البيضاء».

وأشار: «كنت حريصًا في الأيام الماضية، على اصطحاب أبنائي لنادي الزمالك، ليلتقطوا الصور مع نجوم فريق كرة القدم، لكي يشجعوا النادي الأبيض»، مؤكدًا: «مينفعش ولادي يكونوا أهلاوية، خاصة بعد التاريخ الكبير لعائلة لطيف، داخل جدران القلعة البيضاء».

وواصل: «ابني يحب بعض لاعبي الأهلي مثل محمد الشناوي، لكنه يشجع نادي الزمالك».