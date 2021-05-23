شكرا لقرائتكم خبر عن قدامي الاتحاد السكندري يطالبون مصيلحي بالتدخل لإنقاذ الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عدد من قدامى لاعبي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الكروي الأول، بالتدخل لإنقاذ الفريق حتى لا يدخل في النفق المظلم في ظل الهزائم المتتالية التي يتعرض لها مؤخرا.

ولم يحقق زعيم الثغر الفوز منذ 6 مباريات، حيث كان آخر فوز للفريق على المقاولون العرب بنتيجة 4-2 في الدوري الممتاز.

وأبدى كل من الجارم ومحمد عمر ويوسف حمدي استياءهم مما يتعرض له الفريق خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى الأداء أو النتائج.