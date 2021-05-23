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رسميًا.. ميلان يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي ميلان تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد تحقيقه الفوز على مضيفه أتالانتا بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في الجولة الختامية من بطولة .

وجاء هدفا ميلان عن طريق النجم فرانك كيسي من ركلتي جزاء سجلهما في الدقائق 43 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى النقطة 79، لينهي الموسم في المركز الثاني خلف المتصدر والبطل إنتر ميلان صاحب الـ 91 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث أتالانتا، الذي تجمد رصيده عند النقطة 78.

وبذلك، يعود نادي ميلان للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم لأول مرة بعد غياب 7 سنوات كاملة. ويحتل الروسونيري المركز الثاني في ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بالبطولة القارية برصيد 7 ألقاب خلف صاحب الـ 13 لقبًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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