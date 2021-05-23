شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يسقط أمام فيرونا ويمنح يوفنتوس بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط نادي نابولي في فخ التعادل الإيجابي أمام هيلاس فيرونا ليخسر بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والتي ذهبت إلى يوفنتوس الذي حقق فوزًا عريضًا على بولونيا.

وتقدم نابولي بهدف في الدقيقة 60 عن طريق أمير رحماني، قبل أن يتعادل هيلاس فيرونا في الدقيقة 69 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي. ورفع بذلك نابولي رصيده إلى 77 نقطة ليسقط إلى المركز الخامس، في الوقت الذي رفع فيه هيلاس فيرونا رصيده إلى 45 نقطة لينهي الموسم في المركز العاشر.

أما يوفنتوس، فكان بحاجة لتعثر نابولي أو ميلان من أجل التأهل، وهي الهدية التي قدمها له الفريق الجنوبي، ليحقق البيانكونيري الفوز على بولونيا برباعية مقابل هدف وحيد.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 78 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليفلت ببطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. في الوقت نفسه، أنهى بولونيا الموسم في المركز 12 برصيد 41 نقطة.