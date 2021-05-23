شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في بيراميدز للاستغناء عن ممدوح عيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل إدارة نادي بيراميدز للاستغناء عن ممدوح عيد، المدير التنفيذي، بنهاية الموسم الجاري بسبب الأزمات التي واجهت الفريق الكروي الأول خلال الفترة الماضية، وجلب صفقات جديدة في بداية الموسم الجاري لم يستفد منها الفريق بشكل كبير، على رأسها شريف إكرامي، حارس المرمى، وأحمد الشيخ، لاعب الوسط المهاجم.

ذلك إلى جانب الأزمات التي واجهها الفريق داخل غرفة خلع الملابس بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين، بالإضافة إلى عدم قناعة إدارة النادي بأروابارينا، المدير الفني للفريق.