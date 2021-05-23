شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طارق يشارك في مسيرة دعم فلسطين بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللاعب المصري عمرو طارق، مدافع فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، على المشاركة في مسيرة دعم فلسطين بشوارع مدينة نيويورك.

وشارك اللاعب مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر حمله لافتات مكتوبا عليها «فلسطين حرة» رفقة عدد كبير من الذين قرروا السير في شوارع المدينة الأمريكية العريقة.

عمرو طارق مدافع كرة قدم سبق له المشاركة في صفوف إنبي والجونة، بالإضافة إلى عدة تجارب احتراف كان أبرزها مع ريال بيتيس الإسباني، وحصل مؤخراً على الجنسية الأمريكية.

وشهدت الفترة الماضية تضامنا كبيرا من لاعبي كرة القدم العالمية مع الشعب الفلسطيني، كأن أبرزها ما قام به رياض محرز بعد التتويج بالبريميرليج مع فريقه مانشستر سيتي، بالإضافة إلى بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح، جناح ليفربول.

[image:2:center]