شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يبحث عدم تمديد عقد التوأم بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يدرس عدم تمديد عقد التوأم حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بسبب عدم رضائه عن أداء الفريق خلال الفترة الماضية، فضلًا عن إيقاف الثنائي حسام وإبراهيم حسن من جانب لجنة المسابقات وتغريم النادي ماليًا بسبب الاعتراض على حكام مباريات الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مسئوول- رفض ذكر اسمه- أن مصيلحي استطلع رأي عدد من المقربين منه حول عدم تمديد تعاقد التوأم وترشيح البديل في ظل الأزمات التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة.