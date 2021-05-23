شكرا لقرائتكم خبر عن جارث بيل: سأحسم مستقبلي بعد كأس أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جاريث بيل، نجم توتنهام هوتسبير، وصاحب الفضل الأكبر في الانتصار على ليستر سيتي (2-4) في ختام البريميرليج بتسجيل هدفين، إنه سيتحدث عن مستقبله بعد بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأضاف أنه قد يتسبب في «فوضى»، إذا أعلن عن قراره الآن.

ويلعب بيل على سبيل الإعارة في صفوف الفريق اللندني، منذ بداية هذا الموسم، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقال النجم الويلزي، في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) عقب مواجهة ليستر: «أعلم ماذا سأفعل في مستقبلي، لكني قد أتسبب في فوضى إذا تحدثت الآن.. لا أفكر سوى في وجودي مع منتخب ويلز (في اليورو)».