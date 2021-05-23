شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر ينفي استبعاده من الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى خالد قمر، مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي الاتحاد السكندري، ما تردد بشأن استبعاده من صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال قمر: «لا صحة لهذا الكلام تماما، بل بالعكس أنا متواجد بالتدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، بالإضافة إلى تأدية التدريبات الفردية بعد تحسن حالتي من الإصابة».

وأضاف: «قبل مواجهة المصري كان لديّ إصابة بشد في العضلة الخلفية، وطلب طبيب الفريق محمد عنان أن أخضع إلى الراحة، مع تنفيذ برنامج وضعه مع الجهاز الفني».