فيفا يعين حمد عضوا بلجنة الحوكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثقته بالبحريني مهند حمد وقرر تعيينه عضوا في لجنة الحوكمة والتدقيق والالتزام لمدة 4 سنوات تنتهي عام 2025، وذلك في أعقاب استحداث اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا الذي عقد الجمعة الماضي.

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