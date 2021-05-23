شكرا لقرائتكم خبر خماسية الشباب أمام الفيصلي لا تكفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يستفد الشباب من فوزه الكبير على مضيفه الفيصلي 5/ 1، وذلك بعد فوز الهلال على مضيفه التعاون 1/ 0 وحسم اللقب قبل جولة على نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حافظ الشباب على مركزه الثاني من خلال المباراة التي لعبت أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ 29.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/ 1، وكان صاحب الأرض والجمهور فريق الفيصلي هو البادئ بالتسجيل بواسطة الهولندي من أصول مغربية هشام فايق الذي أرسل كرة (لوب) من فوق حارس الشباب البواردي في واحد من أفضل أهداف الدوري.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق ومن هجمة مرتدة نجح الشاب متعب الحربي في تخطي المدافع رفاييل سيلفا وواجه الحارس مصطفى ملائكة مسجلا هدف التعادل للشباب.

في الشوط الثاني، سجل الشباب هدفا ثانيا عن طريق البرازيلي سيبا (59).

وفي الدقيقة 78 أكد الأرجنتيني جوانكا أحقية الشباب بالفوز بتسجيله الهدف الثالث.

واستثمر الشباب الدقائق الأخيرة في تسجيل الهدفين الرابع والخامس بواسطة فابيو مارتينيز وإيجالو.

بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 54 نقطة فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة.