خماسية الشباب أمام الفيصلي لا تكفي

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انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/ 1، وكان صاحب الأرض والجمهور فريق الفيصلي هو البادئ بالتسجيل بواسطة الهولندي من أصول مغربية هشام فايق الذي أرسل كرة (لوب) من فوق حارس الشباب البواردي في واحد من أفضل أهداف الدوري.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق ومن هجمة مرتدة نجح الشاب متعب الحربي في تخطي المدافع رفاييل سيلفا وواجه الحارس مصطفى ملائكة مسجلا هدف التعادل للشباب.
في الشوط الثاني، سجل الشباب هدفا ثانيا عن طريق البرازيلي سيبا (59).
وفي الدقيقة 78 أكد الأرجنتيني جوانكا أحقية الشباب بالفوز بتسجيله الهدف الثالث.
واستثمر الشباب الدقائق الأخيرة في تسجيل الهدفين الرابع والخامس بواسطة فابيو مارتينيز وإيجالو.
بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 54 نقطة فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة.
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