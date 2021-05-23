شكرا لقرائتكم خبر بدء التحضير لاجتماعات وزراء الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة الشبابية الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعا أمس، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس ومكتبه التنفيذي، وذلك في إطار التحضير للدورة العادية الـ44 للمجلس. وأفادت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، بأنه من المقرر أن ترفع اللجان الفنية تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماع الدورة الـ66 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي يعقد الأربعاء المقبل برئاسة مصر، كما سيتم رفع توصيات المكتب التنفيذي ومشروعات القرارات إلى الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد الخميس المقبل برئاسة اليمن.



كانت هذه تفاصيل خبر بدء التحضير لاجتماعات وزراء الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.