كومان: أنقذت موسمي بلقب الكأس

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وأسدل برشلونة الستار على مسيرته في هذا الموسم بالفوز 1 / 0 على مضيفه إيبار أمس الأول في المرحلة الأخيرة من الدوري لينهي الموسم في المركز الثالث بالمسابقة بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني و7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتوج بلقب البطولة.
كما فشل الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث ودع البطولة من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وخسر برشلونة أيضا أمام أتلتيك بلباو في مباراة كأس السوبر الإسباني خلال يناير الماضي.
ولكن برشلونة ثأر من بلباو وتغلب عليه في نهائي كأس ملك إسبانيا خلال أبريل الماضي.
ويرى كومان أن لقب الكأس أنقذ موسمه من الفشل. وقال كومان بعد الفوز على إيبار «فزنا بالعديد من النقاط في الدوري منذ بداية 2021، وأحرزنا لقب الكأس بشكل رائع».
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