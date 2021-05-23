السوبر الأفريقي في قطر بحضور جماهيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم (توتال 2020) إقامة مباراة السوبر بنسختها الـ29 بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة مدرجات استاد جاسم بن حمد بنادي السد، والذي يستضيف المباراة يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتجمع المباراة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا 2020 ونهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) 2020 .

وفرضت وزارة الصحة العامة في قطر بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من الجميع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ومن هذه الشروط والتدابير أن يتم السماح بحضور 30% من الجماهير من سن 12 عاما على الأقل ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد- 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بكورونا خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

كما يلتزم المنظمون والحضور بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، ولا يسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات، كما لا يسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه، وخاصة عند المداخل إضافة لضرورة الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وتأتي استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين الاتحادين القطري والأفريقي (كاف).