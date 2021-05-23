شكرا لقرائتكم خبر بريمن يودع 41 عاما بالبوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الإداري لفريق فيردر بريمن الألماني فرانك باومان أمس «إنه لن يلوم أي أشخاص آخرين بسبب هبوط الفريق من الدوري الألماني (بوندسليجا) لأنه يتحمل المسؤولية ككل».

وقال باومان «لست من النوع الذي يلوم الآخرين. بالطبع هناك مسؤوليات لمناطق مختلفة. لا يمكنني منع الأهداف التي نتلقاها في الملعب، ولا يمكنني تسجيل الأهداف أيضا. ولكن مع ذلك لدي مسؤولية شاملة عن المجال الرياضي».

وأضاف «لذلك، بالطبع لدي مسؤولية بشأن الهبوط. أترك هذا للآخرين لكي يحددوا من أيضا مسؤول».

وتمكن فيردر بريمن من البقاء في البوندسليجا في الموسم الماضي من خلال خوض مباراة ملحق الصعود والهبوط، ولكن بعد الخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 4 أمس الأول وفوز كولون على شالكه 1 / 0، هبط الفريق للمرة الأولى في 41 عاما وللمرة الثانية في تاريخه.

ووصف باومان الصمت التام في بريمن عقب نهاية المباراة بأنه (يوم مرير وحشي).

وقال «تمكنا من إنقاذ أنفسنا عدة مرات وتفادينا الهبوط. والآن هبطنا، وبالنسبة لناد لديه تقاليد عريقة فهذه خيبة أمل كبيرة».

وأبان باومان «إن مشاكلهم المالية كانت سببا إضافيا في الهبوط، لأنهم كانوا غير قادرين على تدعيم الفريق بشكل كاف، وحصدوا نقطة واحدة من آخر عشر مباريات».

وأضاف «لم نعد قادرين على المخاطرة المالية، ولذلك كان علينا أن نتخذ مخاطرة رياضية. قمنا بعمل جيد في أول 24 مباراة. آخر 10 مباريات كلفتنا البقاء في الدوري».

وتمنى باومان تقديم مدرب جديد بنهاية مايو الحالي، أو على أقصى تقدير في الأيام الأولى من يونيو.

وأقال بريمن المدرب فلوريان كوفلدت واستقدم توماس شاف لقيادة الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري.