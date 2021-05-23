الكرة العربية تسيطر على أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت الكرة العربية من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، بعدما تأهلت 3 من فرقها للدور قبل النهائي عقب اجتيازها دور الثمانية أمس الأول.

صعد الأهلي المصري للمربع الذهبي بعدما تغلب 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية على صن داونز الجنوب أفريقي، فيما تأهل الترجي التونسي للدور نفسه، إثر فوزه 3 / 2 على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعدما تبادل كل فريق الفوز بملعبه 2 / 0 في مباراتي الذهاب والعودة.

كما تأهل الوداد المغربي بفوزه 2 / 1 في مجموع اللقاءين على مولودية الجزائر، فيما سيكون كايزر تشيفز الجنوب أفريقي هو الفريق الوحيد غير العربي في الدور قبل النهائي، بعدما وضع حدا لمغامرة سيمبا التنزاني بفوزه عليه 4 / 3 في إجمالي اللقاءين.

وضرب الأهلي (حامل اللقب) موعدا مع الترجي في قبل النهائي، لتضمن الكرة العربية مقعدا بالنهائي الذي سيجرى في 17 يوليو المقبل بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فيما يلتقي الوداد مع كايزر تشيفز.

وربما سيكون نهائي البطولة، الذي سيقام من لقاء وحيد بدلا من الذهاب والإياب للمرة الثانية على التوالي، عربيا خالصا للمرة الخامسة تواليا، حال فوز الوداد على كايزر تشيفز.

ومنذ تتويج صن داونز بكأس البطولة في 2016، كان اللقب حكرا على الفرق العربية فقط، حيث فاز به الوداد عام 2017، ثم الترجي عامي 2018 و2019، والأهلي 2020.

وتضم أندية المربع الذهبي 3 فرق سبق لها ارتقاء منصة التتويج، في مقدمتها الأهلي، صاحب الرقم القياسي (9 ألقاب).

ويمتلك الترجي 4 ألقاب، فيما حصل الوداد على لقبين فقط، بينما يبحث كايزر تشيفز، الذي صعد لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، عن باكورة ألقابه في أمجد الكؤوس الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب يومي 18 و19 يونيو المقبل، بتونس والدار البيضاء، فيما يجرى الإياب في القاهرة وجوهانسبيرج يومي 25 و26 من الشهر نفسه.