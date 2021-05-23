يونيون برلين يعتزم تطعيم لاعبيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم نادي يونيون برلين الألماني تطعيم كل لاعبيه ضد كورونا في موعد أقصاه الـ28 من يونيو المقبل الموافق لبدء التدريبات استعدادا للموسم الجديد. جاء ذلك وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر رونرت أمس. وقال رونرت إن النادي شرع في الاستفادة من القواعد الجديدة بعد أن تم إلغاء نظام أولويات التطعيم في برلين وبعد أن تم السماح لأطباء المؤسسات والشركات بالاشتراك في حملة التطعيم.

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