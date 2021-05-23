صن داونز يعتذر للأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتذر صن داونز الجنوب أفريقي لنادي الأهلي المصري على ما قامت به بعض الجماهير أمام حافلة الفريق قبل مواجهة الفريقين أمس الأول في بريتوريا بإياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. وكانت جماهير صن داونز قد تواجدت أمام حافلة الأهلي وهو فريقه لملعب المباراة ورفعت لافتات تنتقد فيها مدرب الأهلي، بيتسو موسيماني الذي كان مدربا لصن داونز في وقت سابق. وذكر صن داونز أنه سيفتح تحقيقا لاتخاذ اللازم.

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