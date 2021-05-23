شكرا لقرائتكم خبر عن فودن يريد الفوز بلقب أوروبا من أجل أستاذه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نشر فيل فودين صورة له بالقرب من موقف سيارات غير مسجل في إيدجلي، ستوكبورت وقال: «هنا كنت ألعب الكرة لساعات».

المكان على بعد 100 ياردة من منزل فودن الذي اشتراه لجدته الآن،ويحتفل فودن الذي ينتظر مولودته في الخريف بعد ابنه روني بعيد ميلاده ال21 قبل يوم من نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بمواجهة تشيلسي في 29 مايو /أيار الحالي، والذي ستوجد فيه موهبة إنجليزية ثانية لكن من أكاديمية تشيلسي وهي ميسون ماونت.

سيلعب فودن بطموح مختلف فهو يريد لقب أوروبا ليهديه إلى روح أستاذه وصديقه ريتشارد جرين (56 عاماً) الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا وترك وراءه زوجة و3 أطفال.

كانت وفاة المحامي جرين صديق العائلة صدمة لفودن الذي ارتدى خلال مباريات سيتي فانيلة (تحسن سريعاً ريتشارد) تحت قميصه على أمل أن يسجل ويحتفل بإظهار العبارة. لم يسجل فودن، وبعد أيام من وفاة جرين لعب أمام بوروسيا دورتموند وسجل هدفاً في الوقت القاتل واحتفل بإشارة إلى السماء. ساعد جرين المدرب الإسباني رافائيل بينيتز للعمل في ليفربول 2004 وحصد بينيتز لقب أوروبا في إسطنبول 2005 لذلك الفوز بلقب أوروبا سيعني الكثير لفودن.

من جهته، أكد أسطورة سيتي توني بوك (86 عاماً) الذي رفع لقب كأس الأبطال الأوروبي عام 1970 على حساب جورنيك زابرزه أنه لا يمانع في خسارة رقمه القياسي ككابتن وحيد في تاريخ «القمر السماوي» الذي يرفع كأساً أوروبياً وقال:«لا أمانع في خسارة الرقم القياسي إطلاقاً، سأكون في غاية السعادة لو نجح جوارديولا والنادي في إحراز دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «سيتي قدم أفضل موسم والمدرب قام بعمل رائع، لا يهم من سيختار جوارديولا في تشكيلة المباراة فكل اللاعبين يريدون هدفاً واحداً ويتعاونون من أجله. يتحدثون دوماً عن النجوم الثلاثة في فريقي كولن بل وفرانسيز لي ومايك سمربي، لكن مفاتيح فوزنا كانت بخريجي الأكاديمية ألن أويكس ومايك دويل وجلين باردو ولهذا أنا مهتم بمراقبة فيل فودن فهو إلى جانب كونه لاعباً رائعاً يذكرني بدويل».

في ذلك النهائي قبل 51 عاماً لم يعرض التلفاز فوز سيتي 2-1 في إنجلترا لأن التوقيت كان يتعارض مع إياب نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي بين ليدز وتشيلسي.

وعن سر نجاحه كقائد للفريق قال بوك: «الحرص على إبقاء جميع اللاعبين سعداء، أحرص على الجلوس مع مجموعة مختلفة على طاولة الطعام كل مرة وما أزال أتلقى حتى اليوم رسائل المشجعين. تحدثت مع مايك سمربي مؤخراً، وقال لي أنه سيحضر النهائي لأنه سفير النادي وهذا مذهل. أخرج ميدالياتي بين حين وآخر في المنزل لأتذكر ما حققته مع الفريق».