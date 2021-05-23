رالي البرتغال: إيفانز يحرز المركز الأول وأوجييه يحافظ على الصدارة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لشبونة : أحرز الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) الأحد المركز الأول في رالي البرتغال الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للراليات، وحافظ زميله الفرنسي سيباستيان أوجييه على صدارة الترتيب العام بحلوله ثالثاً.

وقطع إيفانز مسافة السباق بزمن 3:38.26,2 ساعات بفارق 28,3 ثانية أمام الإسباني داني سوردو (هيونداي) 1.23,6 دقيقة أمام أوجييه.

وانتزع إيفانز المركز الثاني في الترتيب العام بفارق نقطتين خلف أوجييه، بطل العالم سبع مرات.

وقال إيفانز بعد عبوره خط النهاية: "ربما لم نكن أسرع فريق في نهاية هذا الأسبوع، لكن الوتيرة كانت جيدة حقاً وتجنبنا المشاكل. واليوم فعلنا ما يكفي لترك داني وراءنا".

من جهته، قال أوجييه الذي يسعى للفوز بلقبه الثامن "لم تكن عطلة نهاية أسبوع ممتعة بالنسبة لنا، لكننا نستحق النقاط التي فزنا بها".

وهو الفوز الرابع لإيفانز في مسيرته في بطولة العالم للراليات، بعد النجاحات التي حققها في رالي بريطانيا 2017 ورالي السويد ورالي تركيا العام الماضي واللذين ساهما في إنهائه الموسم في المركز الثاني خلال التتويج العالمي السابع لأوجييه.

على الرغم من المركز الثاني الذي احتله سوردو، فقد عاش فريق هيونداي عطلة نهاية أسبوع صعبة على الأراضي البرتغالية، مع انسحاب البلجيكي تييري نوفيل الجمعة، عندما كان في المركز الثاني، ثم الإستوني أوت تاناك الذي كان أيضًا ضحية عطل في سيارته.

وكان عزاء تاناك ونوفيل الأحد احتلال المركزين الأولين في "مرحلة القوة"، مرادفة لنقاط المكافأة، أمام أوجييه.

ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لمنع إيفانز من تجاوز نوفيل في ترتيب السائقين.

في بطولة العالم للصانعين، وسعت تويوتا (183 نقطة) الفارق أمام هيونداي (146 نقطة) وفورد أوف إم سبورت (64 نقطة).

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي البرتغال:

1 الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 3:38.26,2 ساعة

2 الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 28,3 ث

3 الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 1.23,6 دقيقة

4 الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 2.28,4 د

5 البريطاني غوس غرينسميث (أم سبورت فورد) بفارق 4.52,7 د

ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1 الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 79 نقطة

2 الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 77

3 البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 57

4 الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 45

5 الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 41

ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1 تويوتا 183 نقطة

2 هيونداي 146