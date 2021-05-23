شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 23 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 23 / 5 / 2021 العديد من الأخبار الهامة على رأسها استلام اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون النادى المهمة بشكل رسمى ، بالإضافة لعقثد جلسة بين اللجنة الجديدة والقديمة

إبراهيم عبد الله: اللجنة الجديدة تضم كوادر متميزة.. ومستمر فى دعم الكيان الأبيض

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه أصبح الآن فردا من الجماهير، رافضا الحديث أو التعليق على قرار تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

حسين السمرى: كرة القدم أولوية بالزمالك.. واللجنة السابقة بذلت جهودا كبيرة

كشف حسين السمرى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن كرة القدم لها أولوية أولى فى حسابات اللجنة الحالية، مؤكدا أن الزمالك هو كرة القدم فى الأساس، مع عدم نسيان باقى الألعاب.

المدير التنفيذى الجديد للزمالك يتسلم الملفات المالية لمناقشتها

تسلم حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، عدداً من الملفات المالية الخاصة بالنادى والتى سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الحالية مع اللجنة السابقة.

لجنة إدارة الزمالك تتسلم النادى رسميا.. فيديو

تواجدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي فى مقر وزارة الرياضة اليوم، الأحد، على هامش تكريم الوزارة للجنة السابقة التى أدارت النادي الفترة الماضية.

رئيس لجنة الزمالك الجديدة يجتمع مع اللجنة السابقة

عقد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك الجديدة اجتماعا مع لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، وأعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي في قاعة الاجتماعات.

حسين السمرى يكشف كواليس جلسة لجنتى الزمالك السابقة والحالية مع وزير الرياضة

كشف حسين السمرى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة إدارة نادى الزمالك السابقة والحالية.

وزير الرياضة يكرم لجنة الزمالك السابقة برئاسة عماد عبد العزيز.. فيديو وصور

كرم أشرف صبحي، وزير الرياضة، لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، وأعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.