شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق يعلن تعافيه من فيروس كورونا: دعواتكم لم تتركني لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2، تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد فترة عزل استمرت حوالي أسبوعين.

وكتب فايق، في تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا.. دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة.. أي نعم لسه الشم والتذوق مارجعوش زي الأول، بس أنا راضي والله ومبسوط لو تيجي على قد كده، ربنا يسترها عليكم، حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها".

وكان قد طمأن فايق، جماهيره على استقرار حالته الصحية قائلا: "قبل معرفتي بالإصابة عانيت من بعض الأعراض مثل التكسير والصداع، وقضيت في الجيم 3 ساعات، وحينما تكاثرت الأعراض خضعت لمسحة وجاءت إيجابية".

وقال فايق، في تصريحات تليفزيونية مؤخرا لبرنامج مساء أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس2 مع مدحت شلبي: "كنت متخيل الإصابة حاجة خفيفة، لكنها طلعت علقة ثقيلة وجامدة، وبشكر الجميع على اهتمامهم بحالتي الصحية".

وأضاف فايق، أنه ما زال يعاني من بعض الأعراض الصحية جراء الإصابة، ويأمل التعافي تماما خلال بعض الأيام المقبلة، موضحا أنه لا يعرف سبب الإصابة ولا مصدرها حتى الآن، لكنه ينصح الجميع بالاهتمام بصحتهم".