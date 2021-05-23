شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع مع معاونيه لوضع تصورات المرحلة المقبلة واحتياجات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وتم بعدها عرض تصورات المرحلة المقبلة واحتياجات المنتخب على المهندس أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، لاعتمادها وتيسير كافة الإجراءات المطلوبة.

وناقش المدير الفني مع جهازه الفني كافة تصورات المرحلة المقبلة والاستعدادات الفنية الخاصة بالمنتخب واستعراض كل المواقف والمواعيد والالتزامات الواقعة على عاتق الاتحاد والأندية، بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لشكل استعدادات المنتخب الوطني قبل خوض أجندة شهر سبتمبر القادم، كما تم توزيع المهام لمتابعة كل العناصر، سواء المحلية أو المحترفين وحصر مواعيدهم المتفاوتة في كافة المسابقات.

يأتى ذلك في ضوء التعديلات التي طرأت من قبل الفيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم إلى شهر سبتمبر القادم، وهو ما قد تترتب عليها تغييرات في برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، بما يضمن المحافظة على مصلحة كل الأطراف للحد من الأعباء وحالات إجهاد اللاعبين لتدارك تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.

حضر الاجتماع محمد بركات، مدير المنتخب، وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.