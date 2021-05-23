شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 منتخبات للمشاركة في التصفيات الأفريقية للجمباز المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة، بعثات منتخبات 3 دول استعدادًا للمشاركة في التصفيات الأفريقية للجمباز الفني وجمباز الترامبولين، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجاري.

وصلت بعثات كل من "الجزائر وجنوب أفريقيا وناميبيا" ومن المنتظر وصول باقي المنتخبات خلال الساعات القادمة.

وتشارك في التصفيات 8 دول، هي: "الجزائر والمغرب والكاميرون وأنجولا وجنوب إفريقيا ونامبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

ومن المقرر أن تقام منافسات الجمباز الفني رجال وآنسات على صالة نادي مدينة نصر الرياضي، فيما تقام منافسات الترامبولين على صالة استاد القاهرة رقم 4.

وينافس منتخب مصر لجمباز الترامبولين على مقعد واحد للرجال ومقعد للآنسات من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بينما ينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفني رجال وآخر للفني آنسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.