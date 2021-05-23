شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 23 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الأحد 23 / 5 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها وصول الفريق الكروى الأول لأسوان كترانزيت، على أن يسافر بعدها لقطر، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقى المقرر إقامته الجمعة المقبل.

الأهلي يصل أسوان "ترانزيت" قبل استكمال السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر

نشرت صحة الأهلي الرسمية على فيس بوك فيديو من وصول بعثة الفريق إلى أسوان للتوقف بها "ترانزيت"، من أجل تزويد الطائرة بالوقود قبل السفر إلى قطر استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.

تضاؤل فرص عمرو جمال فى العودة للأهلي الموسم المقبل

تضاءلت فرص عمرو جمال، مهاجم الأهلى والمعار إلى طلائع الجيش، فى العودة لصفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، رغم تألق اللاعب مع فريقه فى الموسم الحالي، فى ظل تغير الحسابات بشأن موقف المهاجمين المستمرين والراحلين عن صفوف الأهلى فى الصيف المقبل، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب يتواجد فى هذا المركز بالموسم الحالي.

على معلول بديل استراتيجي أمام موسيماني فى السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان

يرفض الجهاز الفني للأهلي المُجازفة والدفع بالدولي التونسي علي معلول أساسيا فى مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الجمعة المقبل، فى بطولة السوبر الأفريقي، ورغم تماثل معلول للشفاء من إصابته الأخيرة والطويلة إلا أن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، يرفض فكرة الدفع به أساسيا، خاصة أن اللاعب عائد منذ غياب فترة طويلة عن الملاعب.

زوجتا معلول وبانون يطالبان نجمى الأهلى بالقسوة على الترجى وبركان

داعبت زوجة التونسى على معلول وزوجة المغربى بدر بانون، نجما الأهلى، اللاعبين قبل مواجهة المارد الأحمر مع نهضة بركان المغربى بالسوبر الأفريقى والترجى التونسى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى .

الأهلي يدخل مباراة السوبر الأفريقي بالقوة الضاربة بعد غياب طويل

يدخل فريق الأهلي مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي بروح جديدة وحالة معنوية مرتفعة، كونه يدخل المباراة ومتاح أمامه الاستعانة بكل لاعبيه المقيدين بالقائمة بعد استعادة جهود كل اللاعبين الفترة الأخيرة بخلاف محمد محمود الذى يحتاج 10 أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية، وبات البعض منهم جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي.

اتحاد جنوب أفريقيا: ما حدث قبل مباراة الأهلي إفساد لسمعتنا وليس إهانة موسيمانى

أعرب اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم عن غضبه الشديد تجاه الإساءات التى تعرض لها المدرب بيتسوموسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من بعض جماهير صن داونز قبل مواجهة الفريقين أمس، السبت، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

هل يستحق أحمد عبد القادر العودة للأهلى الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

خطف أحمد عبد القادر "حمدى"، لاعب الأهلى المعار لنادى سموحة، الأضواء بعدما قاد فريقه السكندرى لفوز كبير على الإنتاج الحربى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة فى الدوري.