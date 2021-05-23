شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: إصابتى في الأمامية وراضٍ عن مستواي والبطولة لبيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد الشناوى، حارس نادي بيراميدز، عن سعادته بعد تأهل فريق بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية بعد الإطاحة بفريق إنيمبا النيجيري، بالإضافة إلى العودة للمشاركة من جديد.

وقال أحمد الشناوى: "الحمد لله على الصعود بعد مباراة صعبة في أجواء صعبة والجو حر وملعب ترتان، ومبروك الصعود لينا وإن شاء الله تكون البطولة من نصيبنا".

وأضاف أحمد الشناوى: "راض بشكل كبير على الـ30 دقيقة اللى لعبتها، ويمكن الأجواء صعبة عليا لأنى مش بشارك منذ فترة كبيرة وبدأت أرجع نفسى مرة تاني".

وعن الإصابة قال الشناوي: "الإصابة عبارة عن شك في الأمامية وهريح بكرة وإن شاء الله تاني يوم هعمل أشعة وأطمئن عليها، وإن شاء الله متكونش حاجة كبيرة".

وتعادل فريق بيراميدز مع إنيمبا النيجيرى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد إنيمبا الدولى بمدينة أبا، فى إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهل بيراميدز لنصف نهائى البطولة وينتظر الفائز من الرجاء المغربى وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ونجح إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، فى إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 32، وتعادل اويليا ايمانويل لفريق انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وعبر بيراميدز فريق إنيمبا بالتفوق بنتيجة 5-2 فى مجموع المواجهتين، ليواصل مشواره فى البطولة القارية، ويصل نصف النهائى للموسم الثانى على التوالي.