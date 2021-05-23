الأولمبية المصرية تنهى الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية للأنوكا.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية تنهى الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية للأنوكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، والتى تُعقد بقاعة آدم بفندق السلام كونكورد بالقاهرة يومى الإثنين والثلاثاء بحضور ممثلى 54 دولة أفريقية.
وقام مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية بمتابعة إنهاء تجهيزات القاعة التى تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا، واستخدام أحدث التقنيات الخاصة بتنظيم الأحداث الكبرى، وتوفير كافة الاحتياجات لإنجاح هذا الحدث الكبير، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الطبية والاحترازية.
وتنطلق فعاليات الجمعية العمومية فى التاسعة صباح غد الإثنين، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
كانت الاجتماعات قد بدأٔت أمس بعقد اجتماع المكتب التنفيذى للأنوكا، برئاسة مصطفى براف، والذى أشاد باستقبال واستضافة مصر لهذا الحدث فى هذا التوقيت ووسط هذه الظروف التى يمر بها العالم.