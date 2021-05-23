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وزير الرياضة الروسى: التعاون مع مصر خطوة تاريخية لتعزيز العلاقات

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القاهرة - سامية سيد - أكد اوليج ماتيتسين، وزير الشباب والرياضة بروسيا الاتحادية، أنه سعيد بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصرى على المستوى الرياضى، لأنها تكشف مدى التعاون والعلاقات القوية التى تربط البلدين.

 

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واضاف وزير الرياضة، أن هذه المذكرة خطوة تاريخية رياضيا، بالإضافة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الرياضة هى الحياة لكل الشعوب، وهذا المؤتمر يكشف تبادل الآراء وأننا نستطيع سويا التغلب على تلك المرحلة الصعبة .

 

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وأضاف الوزير الروسى، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه ناقش عددا من القضايا المهمة أثناء زيارته لمصر، ومنها والمنشطات وتعزيز العلاقات المشتركة. وفى النهاية تمنى دوام الصحة للمصريين والنجاح  وإحراز ميداليات في أولمبياد طوكيو القادمة.

 

وزير الرياضة
وزير الرياضة

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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