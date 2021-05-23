شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الروسى: التعاون مع مصر خطوة تاريخية لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اوليج ماتيتسين، وزير الشباب والرياضة بروسيا الاتحادية، أنه سعيد بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصرى على المستوى الرياضى، لأنها تكشف مدى التعاون والعلاقات القوية التى تربط البلدين.

واضاف وزير الرياضة، أن هذه المذكرة خطوة تاريخية رياضيا، بالإضافة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الرياضة هى الحياة لكل الشعوب، وهذا المؤتمر يكشف تبادل الآراء وأننا نستطيع سويا التغلب على تلك المرحلة الصعبة .

وأضاف الوزير الروسى، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه ناقش عددا من القضايا المهمة أثناء زيارته لمصر، ومنها الرياضية والمنشطات وتعزيز العلاقات المشتركة. وفى النهاية تمنى دوام الصحة للمصريين والنجاح وإحراز ميداليات في أولمبياد طوكيو القادمة.