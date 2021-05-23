شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة رداً على الأهلى: مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد اتحاد الكرة على النادي الأهلي، بعدما تقدم الأخير بشكوى ضد مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش فى الجولة 23 من الدوري الممتاز. وقال اتحاد الكرة فى خطابه، إن ما ورد فى شكوى الأهلي من نصوص ولوائح يتعلق بمسابقات الناشئين والمراحل السنية وبطولات الجمهورية.

الأهلي ذكر فى شكواه أن مشاركة سيف فاروق جعفر غير قانونية، فى ظل إيقافه 8 مباريات من جانب لجنة الانضباط، إلا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أكد قانونية مشاركة اللاعب.

كان الزمالك قد فاز على الجيش بهدفين مقابل هدف سجلهما التونسي سيف الدين الجزيري وأسامة فيصل، بينما أحرز عمرو جمال هدف الطلائع.