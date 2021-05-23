- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة رداً على الأهلى: مشاركة سيف جعفر أمام الطلائع سليمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد اتحاد الكرة على النادي الأهلي، بعدما تقدم الأخير بشكوى ضد مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش فى الجولة 23 من الدوري الممتاز. وقال اتحاد الكرة فى خطابه، إن ما ورد فى شكوى الأهلي من نصوص ولوائح يتعلق بمسابقات الناشئين والمراحل السنية وبطولات الجمهورية.
الأهلي ذكر فى شكواه أن مشاركة سيف فاروق جعفر غير قانونية، فى ظل إيقافه 8 مباريات من جانب لجنة الانضباط، إلا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أكد قانونية مشاركة اللاعب.
كان الزمالك قد فاز على الجيش بهدفين مقابل هدف سجلهما التونسي سيف الدين الجزيري وأسامة فيصل، بينما أحرز عمرو جمال هدف الطلائع.
رد اتحادالكرة على الاهلى فى أزمة سيف جعفر