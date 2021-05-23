شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: اللجنة الجديدة تضم كوادر متميزة.. ومستمر فى دعم الكيان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه أصبح الآن فردا من الجماهير، رافضا الحديث أو التعليق على قرار تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وأضاف عبد الله، أنه لن يتحدث عن أي أمور تخص النادي وسيبقي داعما للكيان الأبيض، وتحت أمرالنادي في أي وقت، بعيدا عن تواجده في منصب داخل الزمالك من عدمه، متمنيا التوفيق للجنة الجديدة، مؤكدا أنها تضم كوادر ستكون إضافة قوية لنادي الزمالك، وتحقق أكبراستفادة للنادي، مشددا على أنه يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بالنسبة لنادي الزمالك.