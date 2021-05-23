شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: اللجنة الجديدة تضم كوادر متميزة.. ومستمر فى دعم الكيان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه أصبح الآن فردا من الجماهير، رافضا الحديث أو التعليق على قرار تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.
وأضاف عبد الله، أنه لن يتحدث عن أي أمور تخص النادي وسيبقي داعما للكيان الأبيض، وتحت أمرالنادي في أي وقت، بعيدا عن تواجده في منصب داخل الزمالك من عدمه، متمنيا التوفيق للجنة الجديدة، مؤكدا أنها تضم كوادر ستكون إضافة قوية لنادي الزمالك، وتحقق أكبراستفادة للنادي، مشددا على أنه يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بالنسبة لنادي الزمالك.
ووصل إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، إلى مقر النادي لتسليم بعض المستندات التي كانت بحوزته إلى اللجنة الجديدة، التي تسلمت القلعة البيضاء اليوم برئاسة حسين لبيب.
وحضر إبراهيم عبد الله جزءًا من الاجتماع المقام حاليًا، لمناقشة بعض الملفات المهمة مع اللجنة الجديدة.
وتواجدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي فى مقر وزارة الرياضة اليوم، الأحد، على هامش تكريم الوزارة للجنة السابقة التى أدارت النادي الفترة الماضية.
وقرر وزير الشباب والرياضة إقامة حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير النادي، عصر اليوم، بمقر الوزارة، وتوجهت اللجنة بعد ذلك لمقر النادى لمباشرة عملها بعد استلام إدارة النادي بشكل رسمي.
وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الإتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء، والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا، والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.