يوفنتوس يستغل تعثر نابولي ويرافق ميلان وأتالانتا إلى دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استغل نادي يوفنتوس الإيطالي، تعثر نظيره نابولي أمام فريق هيلاس فيرونا، ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021-2022.

وحقق يوفنتوس فوزا كبيرا على نظيره بولونيا بنتيجة (4-1) في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس يحتاج إلى تعثر فريق نابولي، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وسقط نابولي في فخ التعادل مع هيلاس فيرونا بنتيجة (1-1).

وفي السياق ذاته، ضمن نادي ميلان تأهله إلى البطولة الأوروبية، عقب الفوز على نظيره أتالانتا بنتيجة (2-0).

ورافق فريقا يوفنتوس وميلان الثنائي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي وأتالانتا اللذان ضمنا تأهلهما للبطولة الأوروبية الموسم المقبل مسبقاً.

واحتل فريق ميلان وصافة الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة خلف إنتر ميلان صاحب الـ91 نقطة، وجاء أتالانتا ثالثاً برصيد 78 نقطة، ويوفنتوس أنهى الموسم رابعاً برصيد 78 نقطة متفوقاً بنقطة عن نابولي صاحب المركز الخامس.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1- إنتر ميلان (91 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

2- ميلان (79 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

3- أتالانتا (78 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

4- يوفنتوس (78 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

5- نابولي (77 نقطة) - الدوري الأوروبي

6- لاتسيو (68 نقطة) - الدوري الأوروبي

7- روما (62 نقطة) - دوري المؤتمر الأوروبي