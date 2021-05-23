يوم ناجح للمصريين في دور الـ16 من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اختتمت منافسات اليوم الأول من دور ال 16 بطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقينة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث حجز 5 لاعبين مصريين مقعدهم في دور ربع النهائي عقب فوزهم في دور ال 16.

وجاءت نتائج اليوم الأول كالتالي:

- فوز سلمى هاني على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-4, 11-6.

- فوز كريم عبد الجواد على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 15-13, 11-6.

- فوز نوران جوهر على الماليزية سيفا سنجاري بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 11-7.

- فوز طارق مؤمن على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-8, 11-4.

- فوز روان العربي على النيوزلاندية جويل كينج بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 12-10, 11-8 .

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.